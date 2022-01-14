蘇建榮：反避稅CFC制度 預計2023年元旦上路

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（中央社記者謝方娪台北14日電）因應全球最低稅負制，財政部研擬調高國內最低稅負制稅率可行性，以及受控外國公司（CFC）制度上路時程。財政部長蘇建榮今天鬆口，CFC制度將先行，預計今年底發布、2023年元旦上路。

待CFC上路，台商在低稅負國家或地區設立受控外國公司，將比照國內企業課稅，確保台灣掌握課稅權。

財政部北區國稅局長王綉忠屆齡退休，職缺由高雄國稅局長蔡碧珍調任，賦稅署副署長李怡慧陞任高雄國稅局長，財政部在今天舉行交接典禮。

蘇建榮會後接受媒體聯訪時證實，新任賦稅署副署長已有屬意人選，將由國際財政司長李雅晶接任，現正進行簽核程序，農曆春節前應可上任。

李雅晶為政治大學財政研究所碩士，曾任財政部賦稅署副組長、賦稅署主任秘書、國際財政司副司長、財政部綜合規劃司長等職，現於國際財政司服務。

蘇建榮說，李雅晶過去待過賦稅署，對業務有相當的了解，期待新人選上任後，可以發揮在國財司歷練的國際租稅相關經驗，協助國內法規接軌國際。

此外，全球最低稅負制最快將在2023年上路，財政部為預先因應，正評估是否調高國內最低稅負制稅率，並研議受控外國公司（CFC）上路時程。

蘇建榮說，雖然OECD（經濟合作暨發展組織）已公布全球最低稅負制規範細節，不過如何將相似規範落實至國內法制面，仍需進一步研究，因此相比適度調高基本稅率，CFC新制將會先行。

CFC為台灣反避稅措施的一環，目的在防止台商於低稅負國家或地區設立受控外國公司，將利潤移轉並保留於低稅負地區，再控制其股利決策刻意不分配盈餘，規避在台灣繳稅。

蘇建榮今天也鬆口CFC上路時程表，目前正請行政院核定，預計今年底發布CFC、2023年元旦正式施行。

此外，蘇建榮表示，下一個立法院會期，財政部將力推7法案修正，包含促參法、關稅法、海關進口稅則、房屋稅條例、菸酒稅法、所得稅法、遺產及贈與稅法等。（編輯：楊蘭軒）1110114