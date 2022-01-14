中鋼2月盤價調降1.62% 看好農曆年後鋼市回穩

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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）中鋼今天開出2月內銷盤價，鋼品平均調降1.62%。中鋼指出，國際鋼價出現止跌跡象，預期鋼價在「供需重塑」後完成築底，看好農曆年後需求出籠，鋼市有望「回穩求升」。

中鋼考量下游用鋼業者以加工外銷為主，海運塞港未解，庫存回堵產銷營運，加上新台幣走強不利出口，決議2月內銷月盤全產品平均調降1.62%。

各項鋼品內銷基價調整，冷軋鋼捲（一般料）每噸調降新台幣700元；熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、熱軋鋼捲（一般料）、電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）、電磁鋼捲（中低規）每噸調降500元。

熱軋鋼捲（API）以及電磁鋼捲（高規）則維持平盤。

中鋼表示，國際能源價格攀升，導致原物料價格持續上揚。全球第二大鐵礦砂生產商淡水河谷（Vale SA）巴西鐵礦砂開採區連日發生暴雨，可能影響4成產能，導致鐵礦砂國際價格不斷攀高，煉鋼成本恐易升難降。

中國大陸持續加大減產力道，預估今年粗鋼產量將低於去年。中國近期流通行情已逼近鋼廠成本，跌勢已止穩，加上鋼市供需結構持續改善，中國寶武、鞍本兩大主力鋼廠2月盤價連續2個月持平。

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中鋼說明，歐洲鋼廠因能源價格暴漲、碳中和投資成本壓力，以及汽車晶片缺料緩解、用鋼需求增長的影響下，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）已發布相關產品上漲每噸30歐元至50歐元。受此激勵，北歐流通行情每噸上漲50歐元至80歐元，南歐上漲60歐元至100歐元。

中鋼看好，國際鋼價有強烈止跌跡象，預期鋼價在「供需重塑」後完成築底，有助農曆年後需求釋出，鋼市有望迎來回穩求升。（編輯：楊蘭軒）1110114