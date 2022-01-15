疫情升溫 中信金17日啟動上下班分流、居家辦公

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）國內疫情升溫，金融業紛紛強化防疫作為，中信金17日起啟動上下班分流、居家辦公；24日起實施異地備援，嚴禁人員跨大樓交流，同大樓避免進入不同樓層辦公場域。

中信金14日發布內部公告，17日起將啟動上下班分流、居家辦公；24日起實施異地備援，後續將依據疫情變化，滾動調整各項防疫措施。

根據公告內容，上下班分流實施對象為中信金人員及派遣人員，但不含各分行、各個全區域中心所轄單位以及特殊班表及輪班人員，如客服人員。

分流時段分為3班，第1班上班時間早上8時至下午4時40分，第2班早上8時50分至下午5時30分；第3班為早上10時至下午6時。

居家辦公則採輪班方式辦理，天數至少為7個日曆天。

另外，24日起實施異地備援，嚴禁人員跨大樓交流，同大樓避免進入不同樓層辦公場域，若因特定業務無法避免，跨棟移動前須戴口罩並用門口配置的酒精乾洗手；外部訪客、廠商、應徵者須落實實聯制並確實填寫「訪客/廠商自主健康聲明書」，外來人員一律不可進入辦公區域，必須在公共空間及辦公區外會議室洽談，並應全程配戴口罩。

中信金13日晚間曾表示，內部各項會議活動將以線上舉辦為原則，若因業務需求須舉辦實體會議，則嚴格要求全程戴口罩、保持1.5公尺的社交距離；同時持續管制員工海外私人行程，員工家人在春節期間自海外返台者，會實施預防性的居家辦公。（編輯：趙蔚蘭）1110115