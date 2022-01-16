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疫情78/300

國泰金17日起分組居家辦公 暫緩大型活動

2022/1/16 13:12（1/17 11:20 更新）
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北部本土疫情延燒，多家大型金控都採取居家辦公等防疫措施。（圖取自Pixabay圖庫）
北部本土疫情延燒，多家大型金控都採取居家辦公等防疫措施。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北16日電）北部疫情升溫，大型金控自主調升防疫等級，國泰金今天指出，明天起將調配AB班分組居家辦公人力，並且全面暫緩舉辦室內50人、室外100人以上大型集會活動。

台新金也表示，已規劃居家辦公，將視疫情狀況再正式啟動。

疫情升溫，桃園市上午又公布新增確診案例，大型金控公司備妥防疫配套，以保護員工與客戶安全。

國泰金控提出防疫升級4大措施，包括調配AB班分組居家辦公人力，取消單位團圓日；同時暫緩舉辦室內50人、室外100人以上大型集會活動。

同時，為避免非必要跨棟交流，以視訊會議代替，外部會議、教育訓練課程改以線上參與；國泰金也規定，會議室內全面禁止飲食，保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。

國泰金強調，員工同住親友年前返台需進行內部通報，親友返家日起到自主健康管理結束期間，員工實施居家辦公，不進入職場空間。

此外，台新金也已規劃居家辦公，將視疫情狀況再正式啟動，台新金指出，現行上下班分流一直有在實施，配合不跨辦公大樓移動、會議以線上為主、宣導員工不聚餐、各單位取消實體尾牙及活動等；防疫將視指揮中心公告，滾動式調整各項防疫措施。

變種病毒Omicron本土擴散，為因應桃機疫情及桃園地區銀行員染疫事件，金融業紛紛強化防疫作為，中信金昨天率先宣布17日起啟動上下班分流、居家辦公，24日起實施異地備援，嚴禁人員跨大樓交流，同大樓避免進入不同樓層辦公場域。

富邦金今天指出，明天起將依風險性高低陸續啟動雙北、桃園及基隆地區不同人數規模的居家上班（含居家上班演練），總人數估計逾2900人。（編輯：林淑媛）1110116

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