聯邦銀健行分行 預計20日恢復營業

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（中央社記者吳佳蓉台北18日電）聯邦銀行健行分行因有員工確診從12日停業至今。聯邦銀行總經理許維文今天表示，預計20日就能恢復營業，將指派鄰近分行員工進駐支援；鼓勵全體員工儘快施打第3劑疫苗。

桃園機場群聚感染擴大，相關確診者曾造訪聯邦銀行健行分行，經檢測有10多名員工確診染疫，健行分行也從12日停止營業至今。

對外界關心健行分行何時能恢復營業，聯邦銀行總經理許維文今天於30週年行慶上表示，近日桃園市衛生局持續在對分行進行環境檢測，目前各項數據都符合防疫標準，沒有問題，預計20日能恢復營業，將指派鄰近分行行員進駐支援。

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許維文強調，針對位於桃園疫情熱區的18家分行，已加強進行環境清潔消毒，並請行員進行篩檢，檢測結果均為陰性，後續將嚴格落實客戶進門量測體溫、實聯制，要求服務完客戶後要立即消毒，也請行員夾加戴防疫面罩，降低感染風險。

在全行措施方面，許維文表示，目前已將所有會議改由線上舉行，停辦尾牙，並減少各地區分行與總行間的人員移動，也鼓勵全體員工儘快施打第3劑疫苗。（編輯：黃國倫）1110118