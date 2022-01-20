聯發科秀WiFi 7技術 終端產品2023年上市

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（中央社記者張建中新竹20日電）聯發科今天宣布，為主要客戶和產業合作夥伴展示WiFi 7技術，搭載此技術的終端產品將於2023年上市。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，WiFi 7的推出代表著WiFi可以取代寬頻有線、乙太網路技術。

許皓鈞說，聯發科的WiFi 7技術將成為家用、商用和工業網路的核心網路，為多人擴增實境AR、虛擬實境VR應用、雲端遊戲、4K視訊通話和8K串流媒體等應用提供無縫連網解決方案。

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聯發科表示，除了驗證Filogic WiFi 7技術可達到IEEE 802.11be定義的最大速度，還展示了多重連接模式技術（MLO），可同時聚合不同頻段上的多個頻道，即使某些頻段受干擾或出現壅塞，資料仍可無縫傳輸，讓連網更快、更可靠。

聯發科指出，WiFi 7採用320MHz頻道和4K正交振幅調變技術提高頻譜利用率，在使用相同數量天線的條件下，傳送速率比WiFi 6快2.4倍。（編輯：郭無患）1110120