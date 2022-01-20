考量下游庫存去化 中鴻調降2月內銷盤價

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（中央社記者蔡芃敏台北20日電）中鴻指出，考量新台幣強勁走升，以及顧及下游業者庫存去化與營運壓力，決議調降2月內銷盤價，每噸調降約新台幣500元至700元不等。

中鴻今天開出2月內銷及今年2至4月外銷盤價。中鴻內銷熱軋與鍍鋅調降每噸500元，冷軋調降每噸700元；外銷盤價依地區別調降每噸0至10美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，原料行情因受巴西暴雨及澳洲颶風季影響，鐵礦及煤碳仍處高檔。不過，考量新台幣強勁走升不利下游出口，以及下游業者庫存去化與營運壓力，盤價順勢調降。

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中鴻指出，歐洲能源費用飆漲、減碳環保壓力下，製鋼成本增加，加上汽車晶片缺料逐漸緩解，帶動需求回升，預計隨美國與歐盟基建計畫推展下，今年鋼鐵需求成長態勢不變。

中國寶武鋼、鞍本鋼等指標鋼廠1、2月開出平盤，顯示鋼市已呈穩健運行。中鴻說，在中國官方碳中和目標下，預期未來鋼鐵供給將持續縮減，且重點鋼企庫存水位偏低，加上貨幣寬鬆基調不變，將有助於農曆年後的鋼市復甦。（編輯：張均懋）1110120