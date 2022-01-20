財部放寬紓困資格營所稅將打8折 近60萬家廠商適用

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（中央社記者吳佳蓉台北20日電）年營收新台幣3000萬以下、適用擴大書審申報的企業，財政部今天宣布，若受疫情影響，2021年營收與2020年或2019年相比減少逾3成，5月申報營所稅時，稅額可打8折計算，連2年祭出相同紓困措施，估計約60萬家中小企業可望適用。

財政部賦稅署今天舉行例行記者會，副署長樓美鐘宣布，考量疫情連年對國內企業造成衝擊，因此，適用擴大書審企業，2021年營業收入淨額只要比2020年或2019年任一年度衰退逾3成，可改以「純益率的80%」計稅。

採用擴大書審申報的企業，計稅方式為營收乘以純益率，因此，改以「純益率的80%」計算，效果相當於稅額打8折，將於今年5月申報去年營所稅時適用。

賦稅署表示，此項紓困措施，去年5月申報前年（2020年）營所稅時就曾實施過一次，統計有3萬9872家來申請，減稅金額共新台幣2.5億元。

今年針對擴大書審申報企業，第二次祭出紓困措施，條件更為放寬，原本僅限營收與前一年度相比衰退3成才能申請，此次放寬為營收與「前兩個年度」中的任何一個年度相比，衰退逾3成就可適用。（編輯：潘羿菁）1110120