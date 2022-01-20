更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

財部放寬紓困資格營所稅將打8折 近60萬家廠商適用

2022/1/20 20:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）年營收新台幣3000萬以下、適用擴大書審申報的企業，財政部今天宣布，若受疫情影響，2021年營收與2020年或2019年相比減少逾3成，5月申報營所稅時，稅額可打8折計算，連2年祭出相同紓困措施，估計約60萬家中小企業可望適用。

財政部賦稅署今天舉行例行記者會，副署長樓美鐘宣布，考量疫情連年對國內企業造成衝擊，因此，適用擴大書審企業，2021年營業收入淨額只要比2020年或2019年任一年度衰退逾3成，可改以「純益率的80%」計稅。

採用擴大書審申報的企業，計稅方式為營收乘以純益率，因此，改以「純益率的80%」計算，效果相當於稅額打8折，將於今年5月申報去年營所稅時適用。

賦稅署表示，此項紓困措施，去年5月申報前年（2020年）營所稅時就曾實施過一次，統計有3萬9872家來申請，減稅金額共新台幣2.5億元。

今年針對擴大書審申報企業，第二次祭出紓困措施，條件更為放寬，原本僅限營收與前一年度相比衰退3成才能申請，此次放寬為營收與「前兩個年度」中的任何一個年度相比，衰退逾3成就可適用。（編輯：潘羿菁）1110120

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族