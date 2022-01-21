2021年小額終老新契約保費衝35.66億 創5年來次高

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（中央社記者謝方娪台北21日電）受惠金管會政策鬆綁，小額終老保險買氣於2021年顯著回溫，全年賣出14萬7884件、新契約保費達新台幣35.66億元，件數及保費雙創2017年開賣小額終老保險以來次高紀錄。

高齡社會來臨，金管會自2017年開放小額終老保險，讓民眾可透過保費相對便宜、約為一般市售終身壽險7折的小額終老保險，強化基本保險保障。2021年7月金管會再放寬小額終老保險規範，主契約保額上限由50萬元拉高至70萬元，每人一生限買件數由2件鬆綁為3件。

金管會官員指出，去年上半年小額終老保險賣了4.5萬件，7月修法放寬每人限買張數及保額上限後，下半年新契約件數衝出10.2萬件，買氣明顯增溫。

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據金管會統計，2021年上半年小額終老新契約件數達4萬5427件、新契約保費10.33億元；下半年新契約件數有10萬2457件、新契約保費25.33億元，分別為上半年的1.25倍、1.45倍。

合計2021年全年新契約件數達14萬7884件、年增逾9成，新契約保費達35.66億元、年增1.34倍，新契約件數及保費雙雙創下2017年開賣小額終老保險以來次高，僅次於開賣首年的35萬餘件及43億餘元。（編輯：潘羿菁）1110121