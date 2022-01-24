辜寬敏捐贈市值逾1億元土地 協助台電設置綠電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統府資政辜寬敏（圖）捐贈位於彰化鹿港的土地給台電公司，將開發為再生能源多元利用案場，儀式24日下午在經濟部舉行，因辜寬敏年事已高，現場特別安排座椅讓辜寬敏能坐著致詞。中央社記者郭日曉攝 111年1月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北24日電）總統府資政辜寬敏今天捐贈給台電，位於彰化縣逾4公頃、市值超過新台幣1億元的土地，台電將用於開發再生能源，創下民間捐贈土地開發綠能首例。辜寬敏說，父親過世前交代他對台灣多做點事，「台灣人寄放的錢要還給台灣人」。

台電下午舉行「彰化縣鹿港鎮鹽埔段106地號土地」捐贈儀式，在經濟部長王美花見證下，辜寬敏捐贈台電4.167公頃、約1萬2694坪土地，市值逾新台幣1億元，將用於再生能源開發。

辜寬敏致詞表示，父親過世前告訴他，家裡原本很窮，是因為父親為台灣做了點事，才留下財產，盼他對台灣多少做點事情，「台灣人寄放的錢要還給台灣人」。

辜寬敏說，父親過世時他才11歲，不明白父親意思，長大後才了解父親遺言的意義，如今台灣正邁向能源轉型道路，「要發電不是那麼簡單，我們可以做的就做」，因而決定捐地建置綠能。

王美花致詞時表示，辜寬敏已96歲高齡，仍非常用心了解用電需求的安排，令她相當感動，而民間捐地發電應該是有史以來第一次，盼藉此帶動所有人對再生能源的利用。

王美花受訪時說明，該片土地早期是魚塭，已有3年沒有使用，必須要先進行地目變更，再進行施工，會盡快完成建置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電董事長楊偉甫致詞時表示，辜寬敏對能源議題相當關心，主動詢問台電有無需要協助，表明想捐土地給台電的想法，目前已啟動行政工作，力求最短時間完成，也盼拋磚引玉，邀請更多人參與綠能建設。

根據台電規劃，該片土地將設置3MW的太陽光電設施及小型風機，為因應太陽光電發電的特性，亦結合儲能設施，打造低碳潔淨的綠能場域，估計未來每年發電量近400萬度，滿足近千戶家庭一年用電所需，更可帶來每年約2000公噸減碳效益。（編輯：潘羿菁）1110124

在經濟部長王美花（後左）見證下，總統府資政辜寬敏（前左）24日捐贈彰化鹿港4公頃土地給台電公司，由台電董事長楊偉甫（前右）代表接受，這也是國內首宗民間企業捐贈土地作為再生能源利用的案例。中央社記者郭日曉攝 111年1月24日