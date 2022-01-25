地緣政治及長假效應 外資自營商齊賣股

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（中央社記者張建中台北25日電）台股牛年封關前夕，因地緣政治及長假效應，外資及自營商今天同步大舉賣超，三大法人合計賣超526.87億元，創5個多月新高，衝擊指數重挫287.92點，收在17701.12點。

台股今天在電子、金融及傳統產業股齊跌下，指數開低走低，摜破17846點季線，退守17700點關卡，終場收在17701.12點，下跌287.92點，跌幅1.6%，成交值2694.10億元。

外資及陸資今天賣超473.45億元，自營商賣超98.42億元，投信買超45億元；三大法人合計賣超526.87億元，賣超金額創5個多月來新高。隨著今天大舉賣超，外資今年來累計對台股轉為賣超225.67億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名中以電子股居多，有兩大面板廠群創、友達及晶圓雙雄台積電、聯電。還有3檔金融股新光金、開發金及中信金。

其餘賣超前10名中還有中鋼、國泰智能電動車及元大台灣50。

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外資買超元大台灣50反1最多，達7萬2644張。其餘買超前10名有緯創、宏達電、富邦基因免疫生技、燁輝、長榮航、貿聯-KY、南港、毛寶及力山。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股今天呈現量縮重挫走勢，主要是因為牛年封關後有長達1個多星期的長假，加上國際情勢紛亂，具不少變數，除地緣政治風險，還有美國貨幣政策，明顯影響投資人抱股過年意願，選擇年後再行布局。（編輯：黃國倫）1110125