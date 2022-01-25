寶佳集團持股永彰超過43% 穩居最大股東

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）永彰機電今天公告，寶佳集團旗下3家佳峻投資、和築投資、源通投資，已取得永彰超過43%持股。根據永彰年報資料，寶佳集團穩居永彰第1大股東。

永彰今天公告，寶佳集團旗下佳峻投資於去年7月22日至今年1月24日，經由櫃買市場交易買入方式取得永彰1314萬7000股，持股增加至2729萬3657股，持股比重從原先的22.104%增加至42.646%。

至於和築投資持有永彰股數維持2000股，占比0.003%，源通投資維持24萬7000股，占比0.386%。

永彰公告，3家公司合計持股增加至2754萬2657股，若以發行股數6400萬股計算，3家公司持股比重從22.493%增加至43.035%。

佳峻投資等3家公司表示，以自有資金取得永彰股份目的為投資，未來1年將從櫃買市場依合理股價持續評估再取得永彰股份。

永彰原母公司電梯大廠永大24日公告，已全數出清手上永彰1278萬5000股持股，處分利益約新台幣8821萬元，主要目的為充實營運資金。

親近永大人士日前向中央社記者透露，永大此次全數出脫永彰持股，交易對象是寶佳集團；而永彰原先第1大股東日商Marelli Corporation，去年7月底已把手上所有持股交易給寶佳集團。

根據永彰年報資料，目前寶佳集團持股比重達43.035%，穩居永彰第1大股東。

相關人士表示，永大與大股東日立製作所換股合併下市後，永大未來朝向品牌高速電梯產品發展，這與永彰以汽車空調和車用電子產品的方向，已有差異，因此永大決定出脫永彰所有持股。

經濟部投資審議委員會24日已通過日立以新台幣246.7億元併購永大案。（編輯：黃國倫）1110125