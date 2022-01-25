豐田計劃新年度產能1100萬輛 前提半導體產能足夠

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）豐田汽車公司（Toyota）規劃2022年度全球生產1100萬輛汽車，如果能達標將是時隔6年刷新紀錄。達標的前提是疫情早日平息，半導體產能足夠。

日本經濟新聞報導，豐田已彙整2022年度（2022年4月起的財會年度）全球生產約1100萬輛汽車的計畫，將比2021年度全球產能（約900萬輛）多約2成。

報導說，豐田近日已通知汽車零件廠商2022年度生產計畫，相關零件廠商將根據此目標研擬零件生產數量等經營計畫。不過，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大的影響，新年度計畫能否達成，情況未明朗。

豐田2022年度的生產計畫內容是海外生產約750萬輛、日本國內生產約350萬輛，相較於2021年度計畫，海外產能增加25%，國內產能增加15%。國內外合計每個月生產逾90萬輛。

根據豐田1月下旬已通知部分零件廠商的生產計畫顯示，2022年4月豐田全球產能高達100萬輛規模，創新高。

豐田2019年度生產874萬輛、2020年度生產818萬輛汽車。2021年度計劃生產規模900萬輛，但受到半導體缺貨的影響，2021年度2月至3月無法大幅增產，因此2021年度計畫能否達成還有待觀察。（編輯：陳惠珍）1110125