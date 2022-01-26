盛群去年每股賺9.04元 首季可望淡季不淡

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（中央社記者張建中新竹26日電）盛群去年營收與獲利同創歷史新高，歸屬母公司淨利新台幣20.44億元，年增98%，每股純益9.04元。盛群預期，今年第1季可望淡季不淡，有機會與去年第4季持平。

微控制器（MCU）廠盛群下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。盛群第4季營收自第3季的高峰滑落至18.7億元，季減12%，毛利率維持在52.3%的水準，歸屬母公司淨利4.68億元，季減35%，每股純益2.07元。

盛群業務行銷中心副總經理蔡榮宗表示，去年全年營運表現亮麗，繳出史上最好的成績。全年營收71.28億元，年增27%。

受惠產品漲價，以及產品組合優化，盛群去年毛利率51.1%，提升4.9個百分點，歸屬母公司淨利20.44億元，年增98%，每股純益9.04元。

蔡榮宗指出，2021年微控制器總出貨量8.77億顆，年增5%。觸控MCU出貨1.98億顆，增加2%；32位元MCU出貨4200萬顆，增加44%；安防MCU出貨3900萬顆，增加48%。

直流無刷馬達控制產品出貨2200萬顆，增加97%；射頻產品出貨1600萬顆，增加66%；健康保健產品因額溫槍需求下滑，出貨量降至7000萬顆，減少28%。

蔡榮宗表示，今年上半年訂單都已敲定，預期第1季營運表現可望淡季不淡，有機會與去年第4季持平，第2季將可超越第1季水準。

他說，今年掌握的晶圓代工產能較去年增加約6%，全年訂單掌握度已達85%，預期營收有機會較去年再成長，直流無刷馬達、安防及健康保健產品將是主要成長動能。

蔡榮宗表示，因整合元件製造（IDM）廠積極搶攻車用市場，盛群32位元MCU產品受惠客戶轉單效益，是目前比較缺的產品，已透過管道爭取產能，預計下半年吃緊情況可望逐步緩解，今年底產能將大增逾2倍。

考量市場競爭態勢，蔡榮宗說，上游晶圓代工廠若再次漲價，成本增加部分，盛群將盡量自行吸收，透過產品組合調整等方式因應。

盛群去年營運繳出亮麗成績單，蔡榮宗表示，去年員工季獎金就領了4個月，年終獎金也比過去的2個月還多，整體獎金增加不少，今年也將進行結構性調薪。（編輯：楊蘭軒）1110126