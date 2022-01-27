美國聯準會放鷹 新台幣連3貶收27.806元

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（中央社記者蘇思云台北27日電）美國聯準會（Fed）會後聲明明顯更強硬，外資今天持續加大匯出，新台幣兌美元今天收盤收27.806元，貶6.1分，來到逾1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額為14.16億美元。

美國聯準會連2天舉行貨幣政策會議，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）表明如果條件許可，會準備在3月升息，也會在升息後大幅度縮減資產負債表，引發外界關注，這將是Fed自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後將利率調降至零以來首度升息。

外匯交易員表示，Fed今年首次會議結論出爐，態度明顯更鷹派，亞洲貨幣今天全面走貶，外資今天在匯市加大匯出幅度，出口商拋匯力道相對轉小；新台幣兌美元今天開盤為27.75元，最高27.75元、最低27.808元，整天都偏弱整理，最後收盤收27.806元，貶值6.1分。

外匯交易員表示，市場解讀Fed態度更加鷹派，美元短期應會走強，明天新台幣牛年封關，預計也是區間整理格局。（編輯：張均懋）1110127