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矽晶圓需求續成長 環球晶：營收看增2位數百分比

2022/2/6 18:42
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（中央社記者張建中新竹6日電）環球晶董事長暨執行長徐秀蘭今天表示，半導體矽晶圓市場需求持續成長，今年供給很緊，環球晶營收可望成長2位數百分比。

半導體矽晶圓廠環球晶公開收購德國同業世創（Siltronic）一案，於2022年1月31日交易截止日前，未能取得德國政府核准，相關合約未能完成並失效。環球晶下午舉行溝通交流會，說明未來營運發展規劃。

徐秀蘭宣布，環球晶將啟動擴產計畫，自2022年至2024年總資本支出將達新台幣1000億元、約36億美元，主要擴充12吋矽晶圓、磊晶、化合物半導體矽晶圓等先進產品，不會擴充8吋或小尺寸的拋光矽晶圓、磊晶產品。

徐秀蘭指出，其中的20億美元將用以擴建新廠，新廠地點目前尚未確定，正針對幾個預定地進行優缺點比較，考量人力取得、電費等營運成本，以及各國政府支持力度等因素。

她說，環球晶手頭現金水位健康，對於支應資本支出問題不大，並無明確大規模籌資計畫。至於擴產會增加多少產能，則是營運機密，並不透露。

法人憂心公開收購世創一案破局，恐衝擊環球晶股價表現。徐秀蘭表示，環球晶目前沒有實施庫藏股的規劃，環球晶基本面非常健康，股價及每股純益表現不會讓投資人失望，成長趨勢不變。

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徐秀蘭說，半導體矽晶圓市場需求確定會持續成長，今年並沒有出現雜音，供給會很緊，長期需求也會逐年成長，未來可能會遇到的壓力是有些廠商擴產更多，供給緊張情況會舒緩。

徐秀蘭表示，環球晶今年新台幣計的營收可望成長2位數百分比，美元營收能否成長2成，與晶圓代工業成長水準相當，則不評論。雖然營運會面臨運費、電費上漲的壓力，還有匯率方面的壓力，毛利率仍將健康表現。（編輯：黃國倫）1110206

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