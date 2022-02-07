台股虎年紅盤大漲225點 法人：本週挑戰重回萬八

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台股7日農曆虎年開紅盤，儘管盤中電子股拉回，大盤漲幅收斂，但午盤後金融堅挺，貨櫃三雄奔漲停，帶動台股反彈大漲225.9點，收在17900.3點，5日線和季線失而復得。中央社記者謝佳璋攝 111年2月7日

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台股今天農曆虎年開紅盤，除金融股勁揚，具跌深及股利題材的航運強漲8.56%，終場大漲225.9點，站上17900點。法人指出，本週需觀察MSCI季度調整及美國升息縮表等因素，有機會挑戰18000點至18200點區間。

受惠封關期間美股四大指數勁揚，台股在虎年紅盤日儘管電子股開高走低，但金融股勁揚，航運股午盤過後急拉大漲，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海攻上漲停，加上航空雙雄、鋼鐵和塑膠走堅，帶動台股反彈。

台股加權股價指數終場上漲225.9點，收在17900.3點，漲幅1.28%，5日線17833點和季線17869點失而復得；台股今天成交值新台幣3050.71億元，加計盤後3077.85億元。

其中，電子股成交值約1925.83億元，占比約62.5%；航運股成交值約384.27億元，占比約12.5%。台股連續2個農曆春節紅盤日收漲，累計從1999年到今年24個春節紅盤日有17年上漲。

富邦期貨研發部資深經理曾家宏今天接受中央社記者電訪分析，台股今天虎年開紅盤收漲，主要是美國科技股、金融股和能源股上漲，帶動台股相關概念股走堅。

群益期貨分析師容逸燊向記者表示，台股今天漲勢由金融和傳產族群帶動，電子股反而不強，代表中小型股的櫃買OTC指數相對偏弱。

他分析，今天貨運三雄直奔漲停，主要是下半年有除權息行情可期，投資人預期COVID-19疫情干擾未解，有助航運業績表現，有別於春節封關前觀望，今天回補力道強勁。容逸燊預估，貨櫃三雄在3月公布股利前，仍將吸引法人卡位。

展望台股本週走勢，曾家宏分析，2月10日MSCI明晟預計公布指數季度調整，主要以去年第4季和今年1月台股表現為參考依據，這段期間台股呈現震盪拉回走勢，市場預期台股權重可能遭小幅調降；此外，美國10年期公債殖利率已飆升至1.9%以上，最高來到1.93%，創波段新高，這對高本益比的個股產生壓力。

曾家宏表示，台股基本面仍正向，儘管有升息和縮表等隱憂，台股後市仍看震盪盤堅。

容逸燊預期，台股本週有機會反彈到18000點至18200點區間測試，不過美國那斯達克指數和費城半導體指數反彈至月線回檔，本週電子股仍有些壓力。若電子股未能成為火車頭領軍衝鋒，台股挑戰萬八關卡仍會遇壓；在封關前低點17633點不再跌破的情況下，大盤短線將在17633點與月線18215點區間震盪整理。（編輯：張良知）1110207