經營權爭議延續 台開邱于芸：公司治理不是兒戲

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（中央社記者蔡芃敏台北7日電）台開父女之爭戲碼未歇，台開董事長邱于芸今天上班後發現辦公室遭鎖、無法登入系統。她發出聲明指出，所有與台開往來的公文與財務，若非經她所簽署均無效且違法；她強調，「要把我換掉，請透過董事會、股東臨時會討論，公司治理不是兒戲。」

台開子公司台灣綠建科技今天通知台開退票事宜，台開表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響營運，日前函請央行協助寬延退票處理事宜。雖經台灣票據交換所同意辦理在案，但因台開未能如期依協議償還借款，導致今天發生存款不足而遭退票。

台開除屢遭金融機構退票，台開總裁邱復生、董事長邱于芸上演父女之爭。邱于芸今天發布聲明指出，上班發現台開辦公室遭鎖、所有系統均無法登入。因此，隨即通知相關廠商、客戶，一切與台開往來的公文與財務相關進出，非經她所簽署支出與行文均無效且違法。

台開大股東、慧洋-KY董事長藍俊昇指出，依據公司法，董事任免必須經由董事會同意，不該淪為個人決策。他會繼續支持邱于芸安定公司內部，並積極與外界溝通改善財務，讓台開開展新局。

台開獨立董事洪榮一表示，針對近期經營權爭議，已經做成決議送交經濟部商業司裁決，並決定儘速召開臨時股東會。

邱于芸接受中央社電訪時強調，台開及子公司台灣綠建遭到有心人強行造成跳票，透過撤換董事長職務，阻撓台開正常運作，以小額跳票方式癱瘓公司運作。

邱于芸說，台開所有紛擾來自她拒絕配合台開前財務主管郭福進，「將孫公司售地頭期款，以暫付款名義支付鴻生新台幣280萬元」，讓他有機會挑撥父女關係；郭福進涉嫌非法將公司錢挪轉私人帳戶、偽造文書，針對不法行為她已發出存證信函，也報案告發。

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外界形容台開父女之爭猶如東元翻版，邱于芸認為，台開不是家族企業，她也不是「繼承」董事長職務，而是透過董事會選任，任期至2023年6月。「若公司要把我換掉，請透過董事會、股東臨時會討論，公司治理不是兒戲，不該枉顧投資大眾權益。」

她表示，未來將持續堅守董事長職務，目前已經尋求經濟部函釋，透過法律方式解決問題，盼維持公司營運正常，保障員工、債權人與股東權益。（編輯：張良知）1110207