台開控豐洲二期片面解約 中市府：拖延履行契約

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台灣土地開發公司董事長邱于芸今天指控台中市政府片面解約豐洲二期開發契約，並到法院聲請定暫時狀態假處分；台中市政府表示，台開公司拖延履行契約約定義務，已終止開發契約。

台中市政府認為台開公司拖延履行契約約定義務，去年10月間行文台開公司解除台中神岡豐洲科技工業園區二期開發契約，沒收履約保證金新台幣3.18億元，並向行政法院提起確認終止契約之訴。

邱于芸今天前往台中地方法院，遞狀聲請定暫時狀態假處分，盼維護豐洲二期續行開發權益。

邱于芸接受媒體聯訪時表示，豐洲二期合約遭市府片面解約，已嚴重影響廠商進駐期程，基層產業因此停滯，居民生計無以為繼。台開公司在台中工業區開發實績有目共睹，中市府嚴重癱瘓豐洲二期開發進度，罔顧市民權益，明顯算計於年底的台中市長選舉。

邱于芸說，她擔任董事長後，想拜訪市府與市長盧秀燕但都被拒絕，台開公司已在豐洲二期投資10億元，市府片面解約，將導致台開財務出現困難，聲請定暫時狀態假處分，希望讓豐洲二期能動起來。

台中市政府發布新聞稿表示，依雙方開發契約規定，台開公司應負責豐洲二期開發案開發資金的籌措、運用及管理，並撥計畫相關規費及開發費用，資金需自行籌措，市府依契約規定函請撥付費用，並給予合理期限履行給付義務。

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中市府指出，台開公司自民國109年下半年起，以各式理由拖延履行契約約定義務，已構成開發契約的終約事由，為利豐洲二期後續開發推展，市府已發文終止開發契約，並委請律師向法院提出終止契約訴訟。

台中市政府經濟發展局表示，市府在神岡區及豐原區交界處，設置豐洲科技工業園區，其中一期園區已在99年設置完工，並有80家廠商進駐，以精密機械和工具機械廠商為主，因應傳統產業轉型及配合中央推動「智慧機械推動方案」政策，市府於101年與台開公司簽約，委託推動二期開發計畫，目前已動工開發中。（編輯：謝雅竹）1110120

台灣土地開發公司董事長邱于芸（右）20日指控台中市政府片面解約豐洲二期開發契約，並到法院聲請定暫時狀態假處分。中央社記者蘇木春攝 111年1月20日