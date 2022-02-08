證交所：台開至今累計退票3張 金額1.99億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所今天表示，台灣土地開發公司再次發生存款不足退票情事；截至2月8日止，台開未辦理清償註記退票3張，金額為新台幣1億9900萬元。

台開暨子公司台灣綠建科技7日發生退票事宜，台開表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響營運，日前函請央行協助寬延退票處理事宜。雖經台灣票據交換所同意辦理在案，但因台開未能如期依協議償還借款，導致存款不足而遭退票。

針對台開先前因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，加上發生2月7日存款不足金融機構退票情事，證交所7日晚間公告，台開有價證券8日起列為變更交易方法，且採行分盤集合競價交易方式。

不過，證交所今天透過新聞稿表示，台開於2月8日再次發生存款不足的金融機構退票情況，累計台開未辦理清償註記退票3張，金額為1億9900萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會今天指出，若台開自2月9日起3個月內沒有和債權人達成和解協議，3個月後證交所會處以停止買賣，停止買賣後台開若連續6個月仍沒改善，將遭證交所中止有價證券上市。換言之，台開最快可能在今年11月下市。

金管會統計，截至2021年底止，共有10家銀行、1家票券公司對台開持有債權，授信總餘額78億元，其中49億元為有擔保授信、29億元為無擔保授信。（編輯：張良知）1110208