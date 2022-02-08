期貨信託業年底前要配置風管人員 一家未符合規定

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會強化風險管理新制上路，現行9家期貨信託事業必須在今年底前配置適足適任的風險管理人員。金管會指出，目前僅一家期信的業務人員尚未符合資格條件規定，必須在時限內調整完畢。

為強化期貨信託事業風險管理機制及人員交易行為管理，金管會日前修正「期貨信託事業管理規則」，預告期屆滿，新制將正式上路。

考量風險管理人員是期貨信託事業公司治理重要一環，金管會明定期貨信託事業應配置適足、適任的風險管理人員，並增訂風險管理人員應具備的資格條件及應為專職等規定，並要求期信事業要在2022年12月31日前符合新規定。

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另考量期貨信託事業是專業投資機構，向投資大眾募集期貨信託基金執行投資及交易，為避免利益衝突並落實專業經營原則，金管會明定期貨信託事業人員不得代理他人從事期貨交易或期貨相關現貨商品交易，比原先僅規定不得代理客戶，範圍更廣。

金管會證期局主秘高晶萍指出，目前9家期信事業都是投信兼營，至少都配有一名風險管理主管和一名業務人員，據金管會調查，目前只有一家期信事業的業務人員不符合新制規範的資格條件，必須在今年底時限內調整完畢。（編輯：張均懋）1110208