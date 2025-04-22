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金管會擬鬆綁OSU金流管道 最快第3季上路

2025/4/22 17:48
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（中央社記者羅元駿台北22日電）為打造台灣成亞洲資產管理中心，並提升國際證券業務（OSU）競爭力，金管會今天公布，擬開放境外客戶款項也可存放於與券商有業務往來的外國保管銀行，便利境外客戶匯款作業並節省匯費成本。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，為提升國際證券業務（OSU）競爭力，預告修正「國際證券業務分公司管理辦法」第9條之1，預告期為60天，預計今年第3季上路。

高晶萍指出，金管會擬放寬境外客戶款項可以存放於證券商往來的外國保管銀行，客戶對象屬中華民國境外的個人、法人、政府機關或金融機構者，除可在國際金融業務分行（OBU）開設的外匯存款專戶存放客戶款項，也可在證券商往來的保管機構開設外匯存款專戶存放客戶款項。

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高晶萍表示，若該保管銀行未在台灣設有證券商或銀行的分公司或子公司，則要符合相關信用評等的標準。

高晶萍說，此次放寬OSU境外客戶款項存放於往來的保管銀行，可以提升金流往來便利性，有助於推動OSU業務發展，提升國際證券業務競爭力。（編輯：楊蘭軒）1140422

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