美股收高 法人：台股量能回溫留意套牢賣壓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）美股今天收高，科技股那斯達克指數上漲178.79點。法人指出，台股站回季線、量能回溫，短線仍有多方發揮空間，但前高套牢賣壓不輕，震盪可能轉趨激烈。

由於蘋果與微軟股價拉抬、美國公債殖利率攀升激勵銀行股走揚，美股道瓊工業指數今天上漲371.65點或1.06%，以35462.78點作收；標準普爾指數上揚37.67點或0.84%，收在4521.54點；科技股那斯達克指數攀升178.79點或1.28%，收14194.46點；費城半導體指數大漲82.79點或2.40%，收3535.13點。

台股8日早盤大漲逾百點，衝上「萬八」關卡，但尾盤壓低，終場僅上漲66.26點，收在17966.56點，漲幅0.37%，成交值新台幣3132.18億元。自營商賣超11.95億元，投信買超39.42億元，外資及陸資賣超24.95億元；三大法人合計買超2.52億元。

產業訊息部分，半導體矽晶圓廠合晶1月營收達新台幣10.19億元，月增2.91%，年增34.16%。除產能持續滿載外，產品價格調漲效益也是推升合晶1月業績創高的主要動力。

PCB（印刷電路板）龍頭廠臻鼎-KY的1月合併營收達新台幣104.53億元，年增1.26%，為歷年同期次高，受惠於IC載板與Mini LED背光板超薄HDI銷售成長，同時類載板產品也新增應用，看好市場需求將挹注上半年成長動能。

法人表示，虎年股市人氣回溫，台股紅包行情再次展開，指數重回季線，技術指標即將落底轉強，配合量能回溫，短線仍有上攻實力，但後續往上將遭逢前高套牢反壓區，震盪將轉趨激烈。（編輯：楊凱翔）1110209