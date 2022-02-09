長榮航太送件 預定2月中旬登興櫃

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）長榮集團旗下長榮航太科技送件櫃買中心，申請登錄興櫃一般板股票，預計2月中旬在興櫃市場交易。

長榮航太董事長為黃南宏，總經理郭勝義、李緯章；109年每股盈餘1.85元。

長榮航太設立於民國86年11月10日，實收資本額35.28億元，工廠位於桃園市，主要產品為機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等；內銷占比41.29%、外銷佔比58.71%。

股票過戶機構為凱基證券，簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所，截至111年1月21日，全體董事持股比73.32%，最大股東為長榮航空持股58.87%，其次為立榮航空14.41%。

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109年營業收入新台幣106.87億元，稅前純益13.94億元，每股盈餘1.85元。

根據長榮航太公開說明書，未來研發計畫中，製造事業體已設立技研部，專責執行航太零部件產品製程開發優化業務，除將持續針對現有產品進行品質提升、製程優化及成本改善外，也將專注於航太先進製程能量建置，以及智慧製造技術發展，希望以完整先進航太技術能量為基礎擴大國際航太製造接單能力。（編輯：林淑媛）1110209