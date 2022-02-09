台郡去年每股賺8.19元 將切入車用、AR與VR領域

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（中央社記者江明晏台北9日電）台郡今天舉行法說會，去年每股盈餘8.19元，看好5G需求逐步升溫，今年上半年營運可望淡季不淡；台郡將持續開發高速高層LCP新技術，多元化的進入車用、AR/VR等市場領域。

軟板大廠台郡今天舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運成果。去年第4季營收新台幣123億元，創歷史新高，受惠新手機發布，營收季增35%，加上平板與筆電銷售成長，年增15%；毛利率19.8%，比第3季增加1.7個百分點，但年減2.3個百分點，主因是新台幣升值、季降價壓力和高材料占比品項增加，每股盈餘3.76元，累計全年營收356億元，每股盈餘8.19元。

台郡財務長熊雅士認為，因應5G需求逐步升溫，接下來營運可望呈現淡季不淡態勢。

他進一步說明，台郡成功執行多元化產品策略，驅動2021年營運成長，自2019年疫情前，即訂下除主力產品手機外，要在筆電、平板及穿戴式產品線增加市占率的目標，在2020及2021年疫情影響下更加速產品的市場需求，使得2021年筆電及平板產品營收較2020年成長32%，穿戴式產品營收較2020年更有超過3倍的成長，代表台郡成功執行多元化產品策略，驅動年營收成長19%。

他說明，2022年台郡將持續開發新LCP技術，聚焦5G高頻傳輸終端需求，放眼未來3年，5G高頻傳輸需求將大幅度滲透到各終端運用市場，除台郡已成功跨進的手機、平板、筆電、穿戴式裝置等市場，台郡將持續開發高速高層LCP新技術，多元化的進入車用、AR/VR等領域。

在2020及2021年兩年度，台郡資本支出達104億元，研發費用達39億元，台郡表示，將持續積極投資新技術及新產能，逐步執行規劃的營運成長藍圖。

展望未來，台郡表示，今年第1季整體生產產值將較去年同期有個位數百分比成長，2022全年度生產產值也將較去年有個位數百分比成長。

台郡董事會今天決議將實施庫藏股，預計買回期間為2月10日至4月8日，預定買回數量1萬5000張，買回價格區間86元至117元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。（編輯：張均懋）1110209