去年美對台貿易逆差創新高 央行：非匯率因素

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）美國2021年貿易逆差創下歷史新高，對台灣貿易逆差擴增至402億美元，同步寫下新高。市場憂心此結果可能導致台灣被列入匯率操縱國，央行官員表示，美國需求增加才是關鍵，而非匯率因素。

美國去年進口暴增，貿易逆差達到創紀錄新高，而美國對台灣的商品貿易入超402億美元，也是歷史新高。

央行外匯局局長蔡烱民表示，美國不只對台貿易逆差擴大，全年度貿易逆差也創新高，背後意義是去年美國經濟成長亮眼，但國內生產能量沒那麼大，自然得從海外進口大量商品供民眾使用。

蔡烱民也提到，美台貿易逆差擴大大部分來自於資通訊產品，這是美國對台灣的需求，「可以看到我們去年匯率還升值，真的不是匯率因素」。

美國財政部每年大約4、10月公布匯率報告，先前也對3項檢視標準略做調整，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二是經常帳順差對GDP比率逾3%，或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1個百分點；三為淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯月數。

如今美國對台貿易逆差擴大，媒體關心央行是否已與美國展開溝通。蔡烱民表示，雙方溝通非常良好，一直保持密切聯繫，台灣也持續讓他們了解貿易數據的結果並非匯率因素導致。

蔡烱民補充，雖然110年1月以及109年，央行對匯市的干預金額較大，但台灣與美國一直有保持密切溝通、進行說明，且去年第2季以來，外匯市場供需相當平衡，央行並沒有做太多調節。

按照慣例，央行3月立法院報告將揭露去年買匯數字，蔡烱民也暗示，相較於2020年全年淨買匯金額高達391億美元，2021年淨買匯金額應該會顯著減少。（編輯：趙蔚蘭）1110209