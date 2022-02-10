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環旭估首季營收年增2成起跳 營益率看佳

2022/2/10 08:17
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子今天預估，第1季經營目標營收較去年同期成長20%至25%，營業利益率優於去年同期水準。

環旭今天也公布去年自結業績，全年營收人民幣552.99億元，較前年人民幣476.96億元成長15.94%，去年歸屬母公司業主淨利人民幣18.58億元，較前年人民幣17.39億元成長6.81%，去年每股基本純益人民幣0.85元，優於前年EPS 0.8元。

環旭去年資本支出規模人民幣17.95億元，較前年人民幣12.98億元增加38.23%。

觀察去年業績成長主因，環旭表示，除了併購法國FAFG認列營收外，去年全球經濟恢復成長，電動車、智慧製造、新能源產業帶動相關業務需求，環旭在電子代工服務（EMS）和原廠委託設計製造（ODM）業務增幅加快，尤其是工業和汽車電子項目；此外，墨西哥、台灣等新產線投產，訂單成長較快。

環旭去年工業類產品營收較前年成長67.26%，汽車電子類產品營收年成長54.05%；電腦及儲存類產品年成長25.28%。

環旭也公布今年1月自結營收人民幣49.08億元，較去年12月減少26.05%，比去年同期增加28.27%。（編輯：楊凱翔）1110210

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