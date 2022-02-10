裕隆集團宣布結構性調薪 最高25%拚留才

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（中央社記者江明晏台北10日電）裕隆集團宣布，今年起將進行結構性調薪，包括裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產汽車、裕融企業與納智捷等，月薪調升幅度最高可達25%，以因應汽車產業變革與整體環境快速變化的人才需求。

裕隆集團今天於新店總部舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈福祭拜；受限於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，裕隆集團取消例行性聯合新春團拜。

嚴陳莉蓮於農曆年前以影片方式發表內部談話，她表示，所有集團員工團結發揮綜效，締造集團各主艦企業去年全面恢復盈利的佳績，並強調人才是集團最重要的資源。為因應汽車產業變革與整體環境快速變化的人才需求，裕隆集團今年起將進行結構性調薪。

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她進一步說明，集團主艦企業包括裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產汽車、裕融企業與納智捷等視各自不同的適應條件進行方案規劃與施行，月薪調升幅度最高者可達25%。

裕隆集團表示，考量整體外部環境變化與現今人才市場薪資結構趨勢後，決定進行大幅度薪資結構調整，透過提高月薪的薪資結構調整原則，有助於企業穩定關鍵人才留任以及招募新進人員。（編輯：楊蘭軒）1110210