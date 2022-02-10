更多編輯台推薦新聞：
繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系
生活

繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系

疑因政治立場遭禁賽 白俄越野滑雪新星逃離母國
運動

疑因政治立場遭禁賽 白俄越野滑雪新星逃離母國

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

裕隆集團宣布結構性調薪 最高25%拚留才

2022/2/10 11:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）裕隆集團宣布，今年起將進行結構性調薪，包括裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產汽車、裕融企業與納智捷等，月薪調升幅度最高可達25%，以因應汽車產業變革與整體環境快速變化的人才需求。

裕隆集團今天於新店總部舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈福祭拜；受限於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，裕隆集團取消例行性聯合新春團拜。

嚴陳莉蓮於農曆年前以影片方式發表內部談話，她表示，所有集團員工團結發揮綜效，締造集團各主艦企業去年全面恢復盈利的佳績，並強調人才是集團最重要的資源。為因應汽車產業變革與整體環境快速變化的人才需求，裕隆集團今年起將進行結構性調薪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她進一步說明，集團主艦企業包括裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產汽車、裕融企業與納智捷等視各自不同的適應條件進行方案規劃與施行，月薪調升幅度最高者可達25%。

裕隆集團表示，考量整體外部環境變化與現今人才市場薪資結構趨勢後，決定進行大幅度薪資結構調整，透過提高月薪的薪資結構調整原則，有助於企業穩定關鍵人才留任以及招募新進人員。（編輯：楊蘭軒）1110210

延伸閱讀
嚴陳莉蓮：納智捷及中華品牌將是鴻華先進首發客戶
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族