穩懋南科新廠拚2024年量產 今年資本支出估120億

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）砷化鎵廠穩懋管理服務部總經理陳舜平表示，今年第1季為傳統淡季，高峰期預估集中在下半年，今年資本支出估新台幣120億元，較去年增加5成，主要是南科高雄園區路竹廠建廠工程，目標2024年加入量產。

穩懋今天舉行線上法說會，展望今年第1季，預估營收將較去年第4季下滑約21%到23%（low-twenties百分比），單季毛利率預計約35%（mid-thirties）水準，低於前一季的40.5%。

陳舜平解釋，今年第1季相對往年下滑幅度較大，主要是第1季為傳統淡季，功率放大器（PA）市場第1季通常都較弱外，去年疫情關係，產業鏈供需及庫存跟往年不太一樣，預期今年營收高峰期將集中在下半年。

產能擴充方面，陳舜平指出，穩懋觀音C廠無塵室擴建工程將於上半年完工，隨即開始裝機，新產能可望於下半年銜接旺季需求開出。南科高雄園區路竹廠自去年中動土後，新廠建廠工程是今年的重點工作，目標2023年底到2024年初加入量產行列。

穩懋持續投資台灣，並積極進行產學合作，培育半導體人才，與陽明交大成立「聯合技術創新中心」，與15家企業注資成功大學增設「智慧半導體及永續製造學院」。

就今年資本支出及折舊來看，穩懋發言人曾經洲表示，今年因南科廠進入建設期，資本支出將擴大到120億元左右，相較去年約80億元，成長約50%；折舊部分估較去年增加10%至20%水準。

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展望新的一年，陳舜平表示，雖然全球仍受疫情干擾，但放眼全球5G網絡基礎建設未臻完備，5G手機滲透率也低於4G，無論是物聯網、AI及大數據的長期發展，還是從AR、VR演進到XR及Metaverse（元宇宙），都仰賴具寬頻、高速傳輸及低延遲特性的5G網絡密度，穩懋持續看好5G未來幾年的成長趨勢不變、衛星通訊基礎建設的持續布建。

另外，穩懋在光通訊及光感測方面技術日漸成熟，累積更多經驗，也吸引更多潛在客戶的興趣。陳舜平強調在新技術上，穩懋均持續投入研發資源與客戶緊密合作，期望成為下一個新應用導入的先驅。（編輯：張均懋）1110211