國光生四價流感疫苗獲中國藥證 拚今年第3季貢獻營收

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）國光生持續擴大國際市場，上週獲得中國大陸四價流感疫苗藥證，成為中國唯一進口廠，國光生表示，配合流感開打，預計今年第3季有機會出貨。

國光生過去在中國市場主要銷售三價流感疫苗，由於大陸流感疫苗屬於二類疫苗，並非強制施打的疫苗且以自費市場為主，除了要先拿到藥證審核外，還需要取得不同省市衛生主管機關的核准，才能進入當地採購名單；國光希望能趕在流感施打高峰前出貨。

國光生積極國際化布局，拿下中國四價流感疫苗藥證之後，仍有很多新市場開發包括歐、美、印尼、新加坡、馬來西亞與拉丁美洲等。

國光生繼流感疫苗原液量產出口日本後，再將流感疫苗原液代工業務深入歐洲。日前宣布與俄羅斯最大醫藥出口商Petrovax合作，在俄國提出四價流感疫苗藥證申請，由國光生供應流感疫苗原液，俄國調劑充填包裝後銷售。

產線方面，國光生目前流感廠年產能1400萬劑，充填一線年產能1800萬至2000萬劑，另外國衛院也有座細胞培養廠200升，隨著海外代工訂單成長，啟動擴產計畫，充填二線已取得GMP查廠認證，年產能達到1億劑，細胞培養廠將擴增1000升與200升生物反應器。

國光生今天股價在跌深後逆勢開高走高，早盤最高來到44.3元，漲幅逾9%。（編輯：潘羿菁）1110214