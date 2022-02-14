台灣大資訊長蔡祈岩上任 助陣催生更多小金雞

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（中央社記者江明晏台北14日電）台灣大哥大今天宣布聘請蔡祈岩擔任副總經理暨資訊長，將帶領IT團隊成為台灣大轉型區域級科技電信公司的加速器，總經理林之晨期許能藉此催生出更多小金雞。

台灣大哥大今天宣布新任人事案，聘請蔡祈岩擔任副總經理暨資訊長，蔡祈岩擅長以集團綜效、前瞻科技推動數位轉型，曾獲頒「台灣傑出資訊長」、「中國最具價值資訊長」等榮譽。

他期許自己帶領IT團隊以「攻城精英」的態度、聚焦於「三個創造」，成為台灣大轉型區域級科技電信公司的加速器，以及集團未來10年高速成長的賦能者。

台灣大哥大總經理林之晨表示，小時候與朋友花無數小時在「決戰俄羅斯」遊戲，想不到長大後可以與開發者蔡祈岩一起工作，相信在他的共同帶領下，台灣大將進一步加速轉型區域級科技電信公司的腳步，讓更多超5G應用在台灣大的平台上開花結果；進一步將台灣打造成大東南亞區的新創基地，讓年輕創業者有機會在自己家鄉創造出世界級的軟體事業，催生出更多的momo。

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到台灣大就任後，蔡祈岩將帶領IT團隊聚焦於3個創造，「創造集團綜效」、「創造豐富的用戶端體驗」、「創造台灣-東南亞新事業場域」。具體目標包括整合集團資源、以IT能力開發與維運創新服務，進一步替電信平台加值，幫助用戶與企業夥伴，並助力台灣大成為台灣與世界的連結點，攜手台灣新創公司一起前進大東南亞市場。

蔡祈岩的經歷橫跨多個行業，在兩岸電信、網路、房地產、製造業及外商銀行等領域歷練。他從學生時代即展現技術天賦，小學開始寫程式、中學接案開始有個人收入；大一時就開發出「決戰俄羅斯」電腦遊戲，奪下全國遊戲設計金磁片大獎，在全亞洲大賣將近10萬套，不但是國產自製遊戲的先鋒，也帶動台灣電玩產業的研發熱潮。（編輯：張良知）1110214