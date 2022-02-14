騰雲1月營收創同期新高 拚海外營收逐年提升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）電商類股騰雲去年11月26日登錄興櫃戰略新板，將於15日轉至興櫃一般板進行交易，今天公布1月合併營收為新台幣3795萬元，月增13.7%，年增14.9%，創歷年同期新高，未來將力拚海外營收占比逐年提升。

展望2022年擴張策略，騰雲執行副總經理兼發言人張婷婷今天受訪指出，新應用包含智慧販賣機、人工智慧（AI）數據服務、延展實境（XR）元宇宙體驗；其中，智慧販賣機屬於被動式服務，騰雲會先從台灣開始打造相關應用，未來在海外商業場域也可能產生剛性需求。

張婷婷說，騰雲今年也規劃在馬來西亞、印尼、越南等新市場，以及商業不動產、量販、超商等多元場域帶進新客戶。騰雲以服務發生地點來區分海內外營收，去年海外營收占比約26%，目標逐年提升。

騰雲發布新聞稿表示，2022年業務訂單充足，無論是大型商場、百貨、購物中心、量販、品牌商、超市等不同類型的場域皆有合作項目。

以今年第1季來看，騰雲海內外指標型商業項目包括遠百竹北、三井馬來西亞、新光三越SKM Park等，皆使用騰雲的OMO（虛實整合）解決方案，並順利落成啟用、貢獻營收。

騰雲2021年度營收達3.71億元，年增23.9%，大型商業場域客戶營收占比高達70%。去年一次性建置服務約占68%，持續性的軟體服務收入約占32%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

騰雲OMO解決方案包含會員管理與行銷應用、線上線下運營管理與優化、雲端商務管理與電商平台暨官網App建置、多元支付連接整合、前瞻數據分析、基礎系統整合雲端化等。

除既有產品線規模化之外，騰雲也積極研發Web3與元宇宙相關的新零售OMO解決方案，已加入新北市的新北幣策略聯盟，並在多項海內外場域例如百貨、藝術展演場域、餐飲等，開始針對相關技術布建應用，預計2023年可規模化並貢獻營收。（編輯：黃國倫）1110214