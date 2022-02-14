金控元月賺進633億元 壽險挹注獲利表現

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（中央社記者潘姿羽、謝方娪、蘇思云台北14日電）15家金控獲利全數出爐，1月稅後盈餘合計約新台幣633億元；「金控雙雄」富邦金、國泰金依舊霸占前2名寶座，也是唯二1月獲利突破百億元。

富邦金自結單月稅後盈餘227.63億元，創歷年單月新高，年增12.5%，每股稅後盈餘（EPS）1.93元，以1月獲利和每股獲利奪下金控雙冠王；子公司富邦人壽、富邦產險稅後盈餘雙雙創下歷年單月新高。

國泰金控1月稅後盈餘171.2億元，年減21%，每股稅後盈餘1.3元。國泰金表示，1月資本市場波動較大，影響國泰人壽部分獲利，但單月獲利仍比先前幾個月來得更好，國壽會伺機建置新部位，銀行業務也表現穩健。

盤點1月金控獲利表現，以壽險為主要獲利引擎的金控表現相對突出，不過隨著通膨升溫，美國聯準會（Fed）升息在望，業者也期待主要國家央行升息過後，利差擴大，可讓旗下銀行獲利進補。

中信金控1月稅後盈餘66.85億元，年減近23%，EPS為0.34元。中信金表示，主要受到今年初金融市場波動較大所致，但是仍比平時單月表現好，銀行及保險兩大核心業務維持穩健，加上適逢農曆春節，台灣彩券手續費收入也挹注金控獲利。

中信銀總經理陳佳文去年底也在論壇表示，2020年主要國家央行大幅度降息後，銀行幾乎沒有利差，若接下來進入升息循環，有助利差擴大，對銀行業普遍是利多。

開發金控1月自結稅後盈餘33.85億元，每股盈餘0.2元，擠進金控獲利第4名。

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開發金控表示，受到國內疫情變化及美國聯準會緊縮步調加快，1月資本市場呈現修正走勢，開發金控獲利主要來自壽險及銀行業務獲利挹注，子公司中國人壽因掌握投資市場趨勢，實現獲利，同時整體避險成本維持低檔，推升獲利表現。

至於4家公股金控，1月稅後盈餘合計55.43億元，年減9.32%。第一金以單月稅後獲利15.03億元、EPS 0.12元拿下公股單月獲利和每股獲利雙冠王寶座；隨後依序為合庫金1月稅後獲利14.68億元、兆豐金14.13億元、華南金11.59億元。（編輯：趙蔚蘭）1110214