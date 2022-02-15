鴻海B事業群攻數位健康裝置 拚2023年前進東南亞

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海集團B事業群總經理姜志雄今天表示，鴻海智慧醫療健康裝置先以台灣市場為起點，最快2023年開始接觸東南亞市場。

工業技術研究院、鴻海集團、臺醫光電今天三方簽訂「智慧醫療器材開發與智慧醫療場域推動」合作意向書，共同打造遠距照護即時監測整合平台。

姜志雄在現場接受媒體採訪表示，鴻海B事業群此次提供「軟硬整合、虛實整合」的產品，先經過醫療臨床測試階段，以通過醫療服務認證為首要目標。

姜志雄指出，相關產品先以台灣市場為起點，未來不排除朝向東南亞市場布局，目前醫療臨床測試階段時程約1年，預計最快2023年開始嘗試接觸東南亞市場，在當地也需經過醫療認證過程。

鴻海集團積極推動數位健康事業，姜志雄指出，各事業群分工，由集團中央推動，原則上對外採取聯盟合作方式。

展望未來數位健康技術布局，姜志雄表示，心率脈搏、心電（ECG）、血氧、血糖等感測監測技術，也會是鴻海集團未來研發與合作的項目。（編輯：楊蘭軒）1110215