長榮航太2/18登興櫃 今明年營運展望樂觀

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（中央社記者蔡芃敏台北15日電）長榮集團旗下長榮航太預計2月18日登錄興櫃。長榮航太指出，受惠疫情趨緩，客機維修需求回升，製造事業同步回暖，預期營運將擺脫谷底，對於今、明年營運審慎樂觀。

長榮航太是台灣最大商用飛機維修廠商，主要業務為飛機維修與航太產品、組件製造，並透過轉投資事業跨足發動機維修及結構複合材維修。長榮航太資本額新台幣35.28億元，去年營收96.17億元，稅後盈餘8.81億元，每股稅後純益（EPS）2.5元，為長榮集團重要小金雞。

長榮航太客戶涵蓋全球40多家航空公司，國際客戶占比達7成，ATLAS、UPS、WGA等為主要客戶；累計大型機體維修超過3000架次，商用發動機維修逾2000具，業績持續穩定成長。

長榮航太董事長黃南宏表示，近年受到疫情衝擊，客機維修量大幅下降。不過，自今年起，已有客戶部分客機陸續進廠維修，加上貨機維修數量增加，預期營運擺脫谷底，重返成長軌道。

長榮航太今年訂單能見度已至第3季，若以客戶長約來看，維修訂單已至未來10年。長榮航太表示，營運狀況還不錯，第4季為貨機、客機航空傳統旺季，也就是航太維修業淡季，不過將積極爭取第4季維修訂單，看好今年營運會優於去年表現。

長榮航太維修業務挹注營收75%，製造約25%；長榮航太預期，今年維修事業營收將較去年成長1成，製造事業年增幅有望高達5成。

法人指出，看好長榮航太今、明年營運將隨旅遊復甦成長，長期而言，受惠Leap引擎需求與歐美航空公司維修外包趨勢，業務有望持續成長。（編輯：張均懋）1110215