玉山金下個10年拚總資產翻倍 併購策略不侷限銀行

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）玉山金控今天舉行法說記者會，玉山銀行董事長黃男州表示，未來10年要成為「亞洲的玉山」，力拚達到5指標；由於併購也是企業成長的方式，未來不侷限銀行，證券、保險若有好的機會，也都會審慎評估。

玉山今年成立滿30週年，接下來要邁向第4個10年，黃男州表示，目標是從「台灣的玉山」邁向「亞洲的玉山」，並達到5個重要指標；一是規模持續成長，目前資產規模約新台幣3.2兆元，希望未來10年透過積極成長、審慎併購，可以擴大版圖，整體資產規模超過6兆元、翻倍成長。

第二，過去平均股東權益報酬率（ROE）約11%左右，要成為亞洲玉山，必須持續精進，希望平均值可達12%以上。

第三，成本效率比（Cost Income Ratio）目前是56.8%，後續將透過數位科技力量提升效率，維持在50%至52%。

第四，海外分行、子行（不含OBU）獲利貢獻拉高到3成以上；第五，手續費收入長期可維持40%以上。

媒體關注，玉山金過去持續透過併購案壯大自身規模，近來動作較少，未來併購策略為何。黃男州表示，併購是企業成長的方式，但也要看機緣，如果有好的機會，不管國內或國外都會審慎為之。

媒體追問，過去玉山絕大部分併購案都集中銀行，後續是否仍鎖定銀行，或是可能觸及證券、投信或壽險。

黃男州直言，玉山先前多併購銀行，是因為當時策略是壯大金控旗下的旗艦版圖，也就是銀行；如今玉山規模更大、資源更多，未來不論銀行、證券或保險都會評估，不會所有併購集中在特定領域，而是觀察金控版圖、尋找適當機會。

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展望2022年，黃男州持樂觀看法，他認為台灣的出口、投資維持成長動能，民間消費又顯著回溫之下，台灣經濟表現應該會不錯；至於金融業發展，美國聯準會（Fed）很快會升息，台灣下半年可能會有行動，這對銀行業是個利多，畢竟利差是銀行重要的收入來源。

玉山金控總經理陳美滿進一步指出，台灣央行下半年可望升息，今年玉山的獲利表現「越後面越可以期待」；而以銀行為主的金控，今年表現與獲利也會比去年好。（編輯：趙蔚蘭）1110215