LINE Pay一卡通若不續約 恐影響明年2月LINE好友轉帳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、吳家豪台北15日電）LINE Pay今天推出新版App，取消一卡通電子支付服務。金管會表示，一卡通正規劃今年底前推出獨立App，LINE Pay與一卡通合約明年2月到期，若雙方不續約且LINE Pay沒有找其他電支或銀行業者合作，雙方合約終止後LINE平台社群轉帳功能將會被停止。

LINE Pay對中央社記者表示，與一卡通的合約是2018年簽訂，且當時議定合約到期日為明年2月，合約到期前雙方會就後續合作進行商討，但目前尚未開始有進一步的討論。

第三方支付LINE Pay與電子支付一卡通合作4年，原先用戶可透過LINE平台提供的入口，使用一卡通提供的儲值、代收代付、轉帳等電子支付服務；第二個入口是可以透過LINE Pay App使用一卡通電子支付。

不過，去年11月LINE Pay出清一卡通近3成持股，雙方關係生變，引發市場關注。LINE Pay今天推出新版App，取消一卡通電子支付服務，舊版App將於4月底終止服務，屆時用戶必須透過LINE App內的LINE Pay，才能繼續使用一卡通MONEY；一卡通也正規劃獨立服務系統，預計今年底前獨立推出App。

金管會銀行局副局長童政彰指出，第三方支付只能做代收代付，不能提供儲值、轉帳等功能，因此若雙方明年合約到期後拆夥，且LINE Pay沒有找其他電支或銀行業者合作，就不能再於LINE平台內提供LINE好友社群轉帳功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

LINE Pay是第三方支付，屬於經濟部管轄，也沒有向金管會申請專營電子支付業務，若未來要持續提供LINE廣大用戶社群轉帳功能，LINE Pay勢必要尋求其他電支或銀行業者合作。

一卡通電子支付用戶數今年已突破455萬戶，每月儲值總額穩定突破新台幣百億元，未來若終止LINE平台的社群轉帳服務，對於習慣透過LINE平台使用一卡通電子支付服務的用戶而言，就要改用一卡通未來推出的App使用電子支付服務，或將儲值款項轉移到其他電子支付帳戶使用。（編輯：林淑媛）1110215