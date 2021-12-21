LINE Pay Money和LINE Pay不一樣 改名一卡通MONEY幫助用戶分辨

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（中央社記者吳家豪台北21日電）行動支付服務LINE Pay今天宣布，LINE Pay與一卡通合作的電子支付服務LINE Pay Money，22日更名為「一卡通MONEY」，讓用戶能清楚區別LINE Pay、一卡通MONEY是由2家不同公司所提供的服務。

LINE Pay發布新聞稿說明，更名後服務與操作流程均未改變，用戶可在LINE Pay行動支付中使用LINE Pay提供的綁定卡片支付服務，或是使用仍然持續合作關係的一卡通公司提供的「一卡通MONEY」服務，2項服務採用各自的登入驗證機制，服務頁面名稱將陸續更新。

LINE Pay表示，未來將繼續關注用戶需求與心聲，持續優化平台與服務，打造涵蓋更多生活場景的支付生態圈，以提供消費者更便利更多元的支付體驗。

LINE Pay自2015年進入台灣市場，今年11月底在台用戶數已突破1000萬戶，全台支付據點超過34萬處。

LINE Pay與一卡通合作4年，11月初已悄悄出清持有的一卡通近3成股權，當時LINE Pay表示，退出股份與合作關係是兩件事；一卡通也強調雙方合作不變，不影響用戶服務及權益。（編輯：郭無患）1101221

更名一卡通MONEY 李懷仁：致力整合性服務

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）為展現更致力電支電票整合服務企圖，一卡通電子支付服務LINE Pay Money將更名「一卡通MONEY」。一卡通公司董事長李懷仁說，將積極參與支付或交通票證等整合性服務。

對於這次的更名，李懷仁表示，為用戶擴展使用範圍是一卡通首要任務，一卡通將會以擅長的交通場景做為核心，除持續擴大乘車碼的服務外，也更積極參與包含支付或交通票證等整合性服務。

一卡通票證公司與LINE Pay合作，推出電子支付服務LINE Pay Money，但兩者名稱相似，名稱和服務內容經常讓民眾及合作夥伴混淆，一卡通今天發布新聞稿宣布將自明天起更名。

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一卡通透過新聞稿表示，迎接2022年，一卡通的電子支付服務將更名為「一卡通MONEY」（iPASS MONEY），服務不變、權益不變，更強化一卡通的品牌與服務認知、連結與識別。更名後與LINE Pay雙方合作不變，用戶服務也不受影響。APP上服務名稱更名作業，將於12月底透過進行APP更版時陸續調整。

一卡通表示，更名後將有助於民眾使用及合作夥伴推廣支付業務時，可分辨「一卡通 MONEY」電子支付與第三方支付LINE Pay的不同；也讓民眾更清楚所使用的電子支付服務，是由一卡通公司所提供。（編輯：孫承武）1101221