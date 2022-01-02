行動支付加速普及 看準小額付費潛力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

受到COVID-19疫情影響，零接觸消費模式成型，推升行動支付普及度。國內行動支付龍頭LINE Pay去年11月底正式突破千萬戶，等於每2.3人就有1人使用LINE Pay。（LINE Pay提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北2日電）受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，零接觸消費模式成型，推升行動支付普及度。業者近年拓展小額保險、個人及商家貸款等項目，打造媒合銀行與用戶需求的平台。

1111人力銀行去年11月公布的調查顯示，高達9成受訪者使用過行動及電子支付工具，使用頻率以LINE Pay的65.5%居冠，其次依序為悠遊卡54%、Apple Pay 25.6%、街口支付22.9%、台灣Pay 18%。

Visa去年12月發表消費者支付態度報告指出，以往不少消費者在大額消費時才選用數位支付，但疫情促使消費者避免接觸、減少使用現金，身上也習慣減少攜帶現金。調查顯示，每兩人就有一人即使是200元左右的小額消費都會選擇數位支付，連鎖超商等小額支付場景將成支付必爭之地。

無論行動支付或電子支付，都積極拓展保險及貸款業務。業內人士告訴中央社記者，行動支付平台目前主要提供汽機車險、寵物險、旅平險等項目，較適合小額付費，隨時有需要都可立刻透過手機加保，又能一次比較多家業者方案。

這名業內人士觀察，隨著行動支付業者提供越來越多金融服務，定位逐漸變成媒合銀行與用戶需求的平台。對銀行而言，在行動支付平台上可以接觸到銀行本身客戶以外的更多潛在客群，合作意願自然更高，因此行動支付用戶數多寡就成為吸引銀行上門洽談的關鍵。

究竟行動支付與電子支付怎麼區分？行動支付定義範圍較廣，舉凡以行動裝置綁定信用卡當成支付載具，或透過行動APP連結雲端支付工具完成交易，都可認定為行動支付。

電子支付定義較窄，帳戶可儲值、可轉帳，能從事代收代付業務，但交易雙方均需實名制，可視為一種行動支付，主管機關為金融監督管理委員會。2021年10月財金公司宣布開放不同電子支付平台之間的互相轉帳，且電子支付帳戶也能轉帳到銀行帳戶，提升支付市場的運作效率。

國內行動支付龍頭LINE Pay於2015年進入台灣市場，2021年11月底用戶正式突破千萬戶，等於每2.3人就有1人使用LINE Pay。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

截至2021年10月底止，國內共有9家專營電子支付機構、20家兼營電子支付機構。電子支付帳戶使用人數約1523萬人，月增1.67%，年增39.34%；其中街口支付用戶超過501萬人、排名第1，一卡通以434.5萬人居次，玉山銀行143萬人排第3。

1111人力銀行發言人黃若薇先前在全民消費習慣大調查記者會說，無實體現金交易已成為廣大上班族日常生活的一部分，無論是早上到超商買咖啡、搭計程車趕上班，都可以透過行動及電子支付完成，符合上班族重視方便安全又省時的消費原則，加上去年5月中旬國內爆發大規模疫情，更刺激民眾下載標榜零接觸的行動支付APP意願。（編輯：蘇志宗）1110102