LINE Pay新版App取消一卡通MONEY 15日上線

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（中央社記者吳家豪台北10日電）行動支付服務LINE Pay在台灣用戶數突破千萬，為提升營運與開發效率，今天宣布將於2月15日推出新版App，其中一項重大變動為取消一卡通MONEY電子支付服務，舊版App將於今年4月底終止服務。

LINE Pay於2015年進入台灣市場，並於2019年推出現行的LINE Pay App，讓用戶一鍵開啟App即可付款。隨著用戶突破千萬、交易量持續創新高，舊版App功能已無法滿足廣大用戶的各項需求。

根據LINE Pay提供的新聞資料，著手開發新版LINE Pay App時，尚未有去年11月啟用的LINE Pay綁卡服務與一卡通MONEY分別驗證登入機制的計畫，直到開發後期，遇到LINE App內的LINE Pay為確保服務穩定性而導入分別驗證機制，面臨需要做出艱難決定的一刻。

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LINE Pay說明，因已進入開發後期的新版LINE Pay App若再導入分別驗證機制以提供一卡通MONEY，須投入更多的開發資源與時間，但由於多數用戶是透過LINE App內的LINE Pay使用一卡通MONEY，而非透過LINE Pay App，因此LINE Pay在取其平衡、並加速新版LINE Pay App上線的前提下，未能納入一卡通MONEY服務。

LINE Pay表示，將通知用戶可透過LINE App內的LINE Pay繼續使用一卡通MONEY，日後LINE Pay也會持續根據用戶需求來調整相關服務。（編輯：楊凱翔）1110210