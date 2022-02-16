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NCC2/279

力抗剪線潮 有線電視拚服務多元化

2022/2/16 12:01
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（中央社記者江明晏台北16日電）有線電視總戶數近年屢創新低，早已跌破500萬戶大關，業者積極開拓固網寬頻新商機，也推出多元化的服務，如OTT、雲端遊戲、體感健身、線上課程等，力抗剪線潮。

不過受到疫情居家辦公、學習帶動家用寬頻需求，有線電視寬頻用戶數呈現成長，彌補有線電視戶數緩跌缺口，大豐電就表示，疫情帶動消費者強勁的寬頻申裝需求，截至去年9月底止，大豐整體寬頻用戶數已超越12萬戶。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，有線電視業者去年全年積極開拓固網寬頻新商機，2021年增加的寬頻用戶數達24.8萬戶，成長率達12.2%，遠高於電信業者增加的5.2萬戶。

有線電視業者也力拚服務多元化，舉例來說，台灣大寬頻搭載Android TV且支援4K高畫質影像播放的A1 Box，整合上百台頻道和OTT影音內容，提供雲端遊戲、體感健身、線上課程等多元服務，即日起也新上架「國圖到你家」數位服務，由國家圖書館免費提供適合全家人閱讀的內容，主題涵蓋多元類型，並特別針對兒童及親子共讀設計TV版電子書、擴增實境（AR）電子書及影音內容，將客廳打造成專屬家庭圖書館。

在價格上，有線電視業者更力求優惠，台灣大寬頻祭出雙飽方案，每月新台幣859元就能享120M光纖上網無限流量，還有Disney+、機上盒myVideo超值月租2年。

大豐電先前也攜手亞太電信推出極速雙享方案，並且與TBC台灣寬頻合作，共同推廣t.Gateway 4K安卓機上盒，攜手合作夥伴，積極應對行動通訊5G商業運轉、消費者對於OTT影音內容，及大頻寬需求等數位匯流趨勢的對策。（編輯：楊凱翔）1110216

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