力麗攜手達德能源 擬建置600MW海峽離岸風場

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（中央社記者曾智怡台北16日電）力麗集團今天宣布攜手達德能源，投入建造位於彰化的海峽離岸風場，總裝置容量約600MW（百萬瓦），未來雙方將配合政府政策，積極參與第二階段備取及第三階段區塊離岸風場開發，並落實國產化目標。

力麗集團旗下台灣綠色電力公司為開發及興建海峽離岸風場，也就是第28號潛力場址，邀請達德能源（WPD）一起參與，目前規劃4席董事，麗集團列3席、達德能源占1席。

力麗集團主導開發的海峽離岸風場位於彰化外海，總裝置容量約為600MW。

力麗集團表示，目前第二階段備取作業已進行到最後審查階段，為達成國家能源政策於2025年完工併網的既定目標，期待可儘快獲得審查認可，屆時可望成為繼台電、中鋼和上緯後，又一大型本土開發商參與離岸風場開發案例。

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力麗集團指出，本土開發商的投入，代表技術、人才等各面向的產業資源真正根留台灣，與政府提倡的國產化目標相成相輔。

力麗集團提到，離岸風電興建發展的關鍵之一，是妥善處理近海漁業漁獲議題，且獲在地漁會支持；力麗集團在彰化地方發跡深耕近50 年，此次與具有國際及台灣離岸風場20年開發經驗的達德能源攜手合作，除力拚第三階段選商過關，對第二階段潛力場址備取所要求的併網目標深具信心。（編輯：張均懋）1110216