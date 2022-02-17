中國啟動貨幣寬鬆週期 法人看好陸股前景

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）當英美等地逐步啟動貨幣收緊政策，中國大陸貨幣政策卻逆向趨於寬鬆，加上財報亮眼，法人看好中國經濟成長將受政策及流動性週期所推動，合理的評價可能吸引全球投資人提升投資比重，今年表現可望超越其他市場。

富達中國聚焦基金經理人寧靜表示，貨幣緊縮週期已達高峰，預期今年中國領導層改選後，可能伴隨而來的是更寬鬆的財政政策，使得流動性將有所改善。有鑑於寬鬆週期的啟動、評價相對合理，及全球投資人投資於中國的比重偏低，看好今年中國市場前景，甚於其他新興及已發展市場。

不過，中國市場普遍獲利預期仍存下行風險，且市場散戶參與度較高，可能較容易受到高評價和散戶情緒變化影響而波動，再者未來政策變化難測，寧靜建議投資人宜避開評價偏高或市場預期較高的股票和產業，以降低投資風險。儘管抗通膨的價值股去年急升，目前評價依然處於偏低水平，加上通膨持續，獲利預期更有機會上調，今年表現可望持續優於成長股。

保德信投信指出，今年來中國股市指數表現相對落後，不過細看各類股表現有明顯差距，具有成長性、前景看好的產業，股價漲勢明顯凸出，相對A股高估值及成長個股受到壓抑，隨著大陸股市即將公布去年第4季財報，預期高成長性以及業績落底回升等族群，將成為陸股下一波資金焦點。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，A股歷經去年以來的修正，目前整體A股估值已回落至過去5年均值的水位，其中，中證500指數的估值目前僅18.7倍，遠低於均值的26.6倍，投資價值浮現。盤面下具有低估值、盈利回升族群，如建材、金融、家電、交運等產業，預期隨著亮眼的財報數據揭露後，將接棒成為新亮點。

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台新投信表示，雖然2022年A股並未迎來開門紅，但是觀察上證綜指過去20年，計有9個年度開年市場便下跌，但隨後反彈力道行情強勁，由於開年下跌與全年行情關係不大，特別是跌完後一季度均有春季行情。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，中國官方持續作多資金活水，在豐沛的資金行情下，陸股未來漲升行情看俏。3月即將召開兩會，促消費的政策可望出台，有望為消費市場注入新活水，消費股可望扮演A股上攻的領頭羊。（編輯：張均懋）1110217