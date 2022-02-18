綠電憑證6年核發106萬張 台積電買近90萬張

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（中央社記者梁珮綺台北18日電）減碳浪潮來襲，綠電市場商機無限，經濟部標準局今天表示，自2017年發出首張再生能源憑證以來，至今已發出106萬張，相當於10.6億度綠電，憑證交易突破91萬張，台積電購買近90萬張，占比達99%，買最多。

氣候變遷影響層面廣泛，企業紛紛將ESG概念（環境、社會、公司治理）列為核心，致力永續發展，經濟部標準檢驗局推動再生能源憑證（T-REC）與綠電交易機制，2017年5月發出第一張憑證，截至今年2月，核發憑證已突破百萬張。

根據標準局資料，憑證案場數達226個，核發106萬張憑證，相當於10.6億度綠電、減碳量約53.4萬公噸，其中，總體憑證交易突破91萬張，約9.1億度綠電，另外15萬張則屬於自發自用。

標準局說明，綠電交易為能源業者直接將電給業者，市場較大；自發自用則為企業使用屋頂作為太陽能案場，綠電採自給自足。

進一步盤點企業使用情形，無論是交易市場或自發自用，台積電都名列前茅，標準局表示，台積電很早就在綠電市場布局，91萬張交易憑證中，將近90萬張都被台積電買走，占比達99%；自發自用的憑證也有7100多張。

標準局指出，109年開放綠電轉供交易以來，已促成能源業、售電業、電子業、金融業、生技業、美妝業、法律服務業及商辦大樓等跨領域產業共同合作完成綠電轉供，提升企業綠電使用的比例，例如台灣萊雅、元大證券公司等透過「單一電號多用戶示範計畫」取得綠電。

在自發自用方面，第一銀行、中油也擁有許多案場，標檢局說明，一銀在全台擁有許多建物，中油則以南台灣為據點，在建物安裝太陽能板，興建案場。

此外，地方政府機關、學校也積極配合綠能政策，將自發自用的再生能源案場核發憑證，轉售給有需要的企業。（編輯：潘羿菁）1110218