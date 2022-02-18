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南亞科採購2.5億度綠電 邁向淨零碳排目標

2022/2/18 14:39
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（中央社記者張建中新竹18日電）DRAM廠南亞科今天宣布，與寶島陽光再生能源簽署10年綠電採購協議，購買總量達2.5億度，積極推動綠色生產，朝淨零碳排目標邁進。

南亞科表示，這次簽署的綠電採購協議，將自2023年起每年使用2500萬度再生能源電力，10年總量達2.5億度綠電，相當於減少二氧化碳12萬5500公噸，等同322座大安森林公園一整年的碳吸收量，可供應6萬3900戶家庭1年的用電。

南亞科總經理李培瑛說，與寶島陽光簽署再生能源採購合約，代表著南亞科落實綠色製造的重要里程碑。未來將持續追求產業與環境共生共榮，攜手優質夥伴，共同努力節能減碳、減緩溫室氣體排放，共創循環經濟價值。

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南亞科已加入國內的淨零行動聯盟，同時承諾達成科學基礎減碳目標（SBT），並積極籌備加入「RE100」等國際再生能源倡議，以接軌國際，邁向2050年淨零排碳的目標，為整體環境、社會及經濟的正向發展持續努力。

據統計，南亞科2021年銷售的節能產品營收比重達87%，每年可以替消費者省下逾7.1億度的電力。南亞科製程含氟氣體的排放削減率超過93%，可降低每年約50萬噸二氧化碳的約當排放。自2017年起透過環境節能平台的各項改善措施，晶圓廠累計節省5850萬度電。（編輯：楊凱翔）1110218

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