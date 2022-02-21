工具機聯展登場 機械公會拚目標總產值破2兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台灣機械公會理事長魏燦文今天表示，半導體產業吸磁效應，使得機械業缺工和留才成為關鍵，機械業持續提升產業附加價值，未來機械業產值目標，朝向突破新台幣2兆元邁進。

台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，今天起至26日在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

聯展今天上午舉行開幕典禮，台灣機械工業同業公會理事長魏燦文致詞表示，此次聯展預估潛在訂單可到12億美元至17億美元。

魏燦文指出，去年度台灣機械業出口值累計達331.38億美元，較前年增加27%，創下歷史新高，去年台灣機械業產值達新台幣1.3兆元；其中台灣工具機產業這兩年堅韌地撐過COVID-19疫情，成為疫後復甦的前段班並重攀高峰，去年全年台灣工具機出口值27.83億美元，較109年增加29.1%，預估台灣工具機今年全年產值可到新台幣1082億元。

展望今年機械業訂單狀況，魏燦文表示，廠商手上訂單正熱，扣除運輸、缺料、匯率影響，預估今年台灣工具機出口值可超過30億美元。

魏燦文指出，儘管半導體產業吸磁效應，使得機械業缺工和留才成為關鍵，不過機械業持續提升產業附加價值，未來機械業產值目標，朝向突破新台幣2兆元邁進。

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魏燦文表示，國際製造業整體邁向穩健復甦，經貿情況日漸好轉，不過全球也面臨金屬材料及關鍵零組件價格上揚與交期延長的問題，接單預估生產期程不得不拉長，運輸成本高漲也部分影響產業獲利。

展望未來，魏燦文表示，台灣目前兩劑疫苗施打率已超過75%，疫情可望受控，機械業期待的景氣春燕已經來臨，不過需觀察未來需求變化，反應期與交貨期可能被壓縮，掌握關鍵零組件與關鍵技術刻不容緩。（編輯：潘羿菁）1110221