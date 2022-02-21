蔡總統：全力爭取加入CPTPP 讓業者跨越關稅障礙

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台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，21日至26日在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，總統蔡英文（前右4）、行政院長蘇貞昌（前右5）、經濟部長王美花（前左3）、外貿協會董事長黃志芳（前左4）等受邀觀展美國館。中央社記者鍾榮峰攝 111年2月21日

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）總統蔡英文今天表示，政府會全力爭取加入CPTPP，希望讓業者跨越關稅障礙，後續因應地緣政治與碳中和趨勢，精密機械與資通訊等，應組成國家隊促成台灣成為製造和智慧解決方案的最佳夥伴。

行政院長蘇貞昌則說，政府準備開放商務人士入境，讓機械廠商持續拚國際訂單，也鼓勵業者加薪幅度優於軍公教的4%，「更可跟業績成長幅度一樣」。

台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，今天起至26日在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

聯展今天上午舉行開幕典禮，蔡總統受邀出席致詞表示，兩大展覽首次攜手合作，在全球供應鏈重組重要時刻，具有開創性和指標性意義。

總統表示，機械產業是台灣經濟成長的關鍵動力，有完整的產業鏈，有彈性靈活的中小企業，有不斷突破創新的精神，當台灣面對COVID-19疫情挑戰時，機械業和工具機業發揮專業實力，迅速打造口罩國家隊，成為穩定國家的力量。

總統說，去年台灣機械業產值達到新台幣1.3兆元，到今年1月，出口額已經連續17個月較上一年同期正成長，提供超過30萬個就業機會，對於安定社會扮演重要角色，也讓世界看到台灣的實力。

總統指出，目前許多跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國，採用台灣的機械和工具機設備，政府會全力爭取加入CPTPP，希望能讓業者跨越關稅障礙，提升台灣產業的全球競爭力。

總統表示，因應地緣政治變化以及全球到2050年碳中和的目標，台灣更應該整合資通訊、精密機械等產業以及智慧製造技術，組成國家隊，讓台灣成為製造製造和智慧解決方案的最佳夥伴。

蔡總統指出，目前越南、馬來西亞、印尼等國積極發展物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等尖端產業，這是台灣的新機會，政府積極推動全方位的數位新南向政策，利用人工智慧大數據，整合管理打造更智慧的客製化產線，協助業者創造更多商機。

她進一步表示，現在台灣發展電動車、綠色能源、航太、精密醫療等產業，需要堅實的機械和工具機產業做為後盾，期盼業者與政府攜手努力，邁向智慧製造的新紀元。

行政院長蘇貞昌今天受邀致詞表示，2年多前COVID-19疫情開始蔓延，台灣口罩產量不夠，機械公會和工具機公會領導業者提升口罩產量，不僅因應國人需要，也可幫忙國際，引來善的循環，大家走過疫情。

蘇貞昌指出，今年軍公教人員已加薪4%，希望機械業和工具機產業意者，也可給員工加薪，不但可以超過政府標準，「加薪幅度更可跟業績成長幅度一樣」。

他也透露，今天上午擴大疫情會議，2年多來防疫有成，今年2月春節回鄉互動後迄今超過2個星期，Omicron變異株病毒疫情未爆發，在控制範圍之內，他建議準備開放商務人士入境，可讓業者更好做生意。（編輯：潘羿菁）1110221