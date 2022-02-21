亞德客-KY去年獲利年增33%創新高 每股賺33.67元

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）氣動元件大廠亞德客-KY去年第4季自結稅後獲利新台幣16.06億元，創歷年單季次高，每股基本純益8.1元；去年全年獲利64.42億元，年成長33%，創歷史新高，每股基本純益33.67元。

亞德客-KY今天下午公布去年第4季和全年自結損益，去年第4季自結合併營收57.67億元，較前年同期成長7%，創同期新高；去年第4季合併毛利率47.25%，較去年第3季49.21%減少近2個百分點，是7季來低點；去年第4季合併營業利益18.01億元，營益率31.23%，是7季來次低。

去年第4季亞德客-KY自結稅後獲利16.06億元，較去年第3季16.01億元微增，創歷年單季次高，由於去年10月現金增資股本增加，去年第4季每股基本純益8.1元，略低於去年第3季EPS 8.47元。

去年全年亞德客-KY自結合併營收約254億元，較前年成長33%，創歷年新高，去年合併毛利率48.57%，較前年49.49%微減0.92個百分點，去年合併營業利益82.16億元，營益率32.34%，較前年31.22%增加1.12個百分點。

去年全年亞德客-KY自結稅後獲利64.42億元，較前年48.45億元成長33%，創歷史新高，去年自結每股基本純益33.67元，優於前年EPS 25.63元。

展望第1季營運，亞德客-KY表示，雖然未來出貨仍會受到COVID-19疫情狀況不確定影響，但今年度營運仍偏向樂觀，維持110%的稼動率提高庫存量，因應3月起的傳統旺季需求。

美系外資法人指出，中國市場占亞德客-KY整體業績比重超過9成，中國總體經濟可望從第2季起逐步回溫，有助產業自動化關鍵氣動元件拉貨力道。

法人預期，亞德客-KY第1季業績可較去年第4季季增6%至9%，第2季業績可明顯成長，季增超過3成，今年業績目標成長2成、再創歷史新高。

展望今年資本支出，法人指出，亞德客-KY今年資本支出規模預估新台幣30億元至32億元，主要用於線性滑軌生產，規劃今年底線軌產能可從年初的人民幣10億元提高到人民幣20億元。（編輯：黃國倫）1110221