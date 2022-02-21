欣興22日停牌 ABF供不應求受市場關注

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（中央社記者江明晏台北21日電）載板大廠欣興今天晚間宣布22日將暫停交易，由於載板近年在全球半導體市場的先進製程扮演關鍵角色，市場猜測，應是內部持續優化營運或引進策略夥伴。

而稍早，欣興持股約30%的載板廠旭德也宣布將在22日起暫停交易，市場猜測，欣興不排除以換股方式合併旭德，藉此取得產能，擴大在ABF等載板的布局。

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證交所公告，載板大廠欣興22日暫停交易，由於欣興本週將公布財報並於2月23日召開法說會，停牌引發業界猜測；市場推估，應是內部持續優化營運，也不排除併購或引進策略夥伴，目前未經公司證實。

欣興董事長曾子章先前表示，受惠5G、汽車與人工智慧（AI）等需求成長，載板產值增幅估計約10%。由於ABF載板需求暢旺，產能持續供不應求，預期今年供需缺口將維持2成水準，2023年供需缺口才會逐步下降；未來1至2年的載板市況，將與半導體的晶圓一樣看好。因應客戶對高階載板強勁需求，欣興持續加碼投資。（編輯：張均懋）1110221