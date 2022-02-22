新光金吳東進案 金管會：有些不是很妥當的行為

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（中央社記者謝方娪台北22日電）新壽前董事長吳東進遭檢舉被停職後仍干涉新光集團業務，金管會今天公布調查進展，「我們認為有些不是很妥當的行為」，16日已要求新光金7個工作天內陳述意見，後續將依法審酌處理。

金管會2021年底收到檢舉函，指新光金創辦人、新壽前董事長吳東進被金管會停職後仍對集團下業務指導棋，金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會公布調查進展，金管會已在16日發函要新光金7日內陳述意見，待收到新光金陳述意見後，金管會將依法審酌處理。

新光金審計委員今年初向金管會提交調查報告，金管會並在農曆年前約詢新光集團人員，對調查報告說詞進行查證，此外綜合去年11月至12月期間對新壽辦理的一般業務金檢情形，林志吉直言「我們認為有一些不是很妥當的行為」，金管會已請新光金25日前陳述意見，待意見提交至金管會後，再進行後續審酌。

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林志吉表示，這屬於公司監督管理的問題，至於要用什麼法律開罰，待後續若進行裁罰程序時再判斷。

2020年9月新壽投資出現重大疏失，遭金管會重罰新台幣2760萬元，時任新壽董事長吳東進遭金管會停職，不過2021年吳東進遭檢舉仍干涉新光金旗下子公司人事及經營決策，形同影子董事，金管會去年11月15日函請新光金3席獨立董事對檢舉函內容啟動調查。（編輯：黃國倫）1110222